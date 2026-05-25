В Бурятии осудили виновных в массовом отравлении

В Бурятии директора коммерческой организации и пекаря осудили по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Руководитель компании с лета 2024 года по весну 2025 года привлекал к работе 17 человек без заключения с ними трудовых договоров, не проведя обучение и медосмотры. Кроме того, для них не были созданы условия для безопасной деятельности в сфере общественного питания. Эти граждане в поселке Северомуйск готовили еду для строителей Северомуйского тоннеля. Пекарь, который оказался носителем сальмонеллеза, в марте 2025 года приняла испорченные продукты и приготовила из них еду.

В итоге отравились 36 работников строительной компании. Один из них скончался.

Директор отправится в колонию на три года и заплатит штраф в 300 тысяч рублей. Пекаря приговорили к двум годам лишения свободы.