Заключенные захватили СИЗО в венесуэльском Баринасе

Сотни заключенных взяли под контроль следственный изолятор в городе Баринас на западе Венесуэлы. Узники заявили о применении к ним пыток и резком ухудшении условий содержания после назначения нового руководителя неделю назад, требуя его немедленного увольнения.

По данным правозащитной организации «Венесуэльский центр мониторинга тюрем», в протесте участвуют 1200 мужчин и 100 женщин. Арестанты сообщили, что после прихода нового начальника условия содержания резко ужесточились, а более 120 человек были помещены в штрафной изолятор.

Венесуэльские власти пока официально не комментировали захват СИЗО.

На фоне сообщений о бунте в социальных сетях правительства Венесуэлы позавчера была опубликована информация об амнистировании 500 новых заключённых, а также о старте судебной реформы.

С 1 июня 2026 года в Венесуэле начнётся общенациональный опрос по сбору инициатив от населения, касающихся изменений в судебной системе. Его цели — решить проблемы судебных проволочек, коррупции и криминализации бедности (по данным властей, 68% заключённых в стране — из малообеспеченных слоёв).

К участию привлекут судей, прокуроров, университеты и НКО. В рамках подготовки также запланированы аудит инфраструктуры судов и ужесточение кадрового отбора.