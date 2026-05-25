ВСУ обстреляли ракетами Белгородский округ

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в результате украинской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям в подаче электроэнергии и водоснабжения.

По данным ведомства, в Белгороде также зафиксированы повреждения фасада административного здания. На местах работают аварийные службы, информация о последствиях уточняется.