В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 25,3 тыс. га

Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания на 25,3 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

По данным министерства, на выходных пожарами было охвачено свыше 17,3 тыс. га в субботу и более 17,7 тыс. га в воскресенье.

"Всего в регионе зарегистрировано 18 возгораний на общей площади 25,3 тыс. га", - проинформировали в министерстве.

Одно возгорание на 800 га локализовано. За минувшие сутки было обнаружено четыре новых возгорания на 16,5 га. Ликвидировано было 10 очагов на общей площади 669,5 га.

К борьбе с огнем привлечено 383 человека, задействовано 68 единиц техники, включая 11 бульдозеров, 11 вездеходов и 4 пожарные машины и другую технику. С воздуха ситуацию контролируют два самолета С-182.

С начала пожароопасного сезона в крае произошло 195 лесных пожаров на общей площади более 133,2 тыс. га.