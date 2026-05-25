В Белграде пострадали 17 полицейских из-за беспорядков

В Белграде в ночь на воскресенье пострадали 17 полицейских, также были задержаны 47 человек в результате беспорядков. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич.

«Пострадали 17 полицейских, 47 лиц доставлены в отделения МВД», - сказал он в эфире телеканала TV Prva.

Известно, что один из задержанных имел дипломатический паспорт. Вице-премьер не раскрыл, о гражданине какой страны идет речь.

Протестующие требовали наказания для виновных в обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Кроме того, они выступали за проведение досрочных выборов и смены власти.

В 2025 году в сербском Нови-Саде также прошла несогласованная акция студентов и граждан на годовщину обрушения на железнодорожном вокзале, при котором погибли 16 человек. Участие в ней приняли около 39 тысяч человек, прибывших со всей страны.