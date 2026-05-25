Транспортный самолет США подал сигнал бедствия над Европой

Вылетевший из Румынии самолет США Boeing C-17A Globemaster III под сигнал бедствия над Чехией, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. По его словам, борт летает уже примерно 20 лет.

Пока самолет не снижается, оставаясь на высоте 10,3 км, и направляется в сторону Германии. Источник предположил, что самолет приземлится на немецкой авиабазе Рамштайн. В материале отмечается, что 5 мая еще один транспортный самолет США - Boeing C-135 Stratotanker - тоже подал сигнал бедствия. Это произошло в районе Персидского залива. А в апреле американскому самолету-заправщику Boeing KC-135R Stratotanker пришлось по такой же причине вернуться в аэропорт Тель-Авива. Он подал сигнал бедствия над морем.

Информацию о полете Boeing KC-135R Stratotanker разместил сервис FlightRadar24. На возвращение в Израиль борту понадобилось около часа.