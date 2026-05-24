Транспортный самолет США подал сигнал бедствия в небе над Европой

Американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший из Румынии, подал сигнал бедствия в небе над Европой. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

© Wikipedia

"Борт, вылетевший из Румынии, в момент нахождения в воздушном пространстве Чехии, подал сигнал бедствия", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем именно заключается причина подачи такого сигнала.

В настоящее время, как отметил источник, самолет, находящийся в эксплуатации около 20 лет, летит в сторону Германии, но высоту полета пока не снижает - она стабильно остается около 10,3 км.

"Скорее всего, на посадку его примет база Рамштайн", - заметил источник.

Он напомнил, что 5 мая еще один транспортный самолет США - Boeing C-135 Stratotanker - подавал сигнал бедствия в районе Персидского залива, его посадка в итоге прошла штатно.