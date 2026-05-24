Пожар произошел возле ТЦ "Весна" в московском Алтуфьево

Пожар произошел в московском Алтуфьево возле торгового центра "Весна". Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, в небе виден густой столб дыма, поднимающийся над районом, пламя продолжает разгораться.

Телеграм-каналы сообщают, что возгорание могло произойти на складе "Леруа Мерлен" на Алтуфьевском шоссе. Очевидцы также сообщили о серии хлопков. Предположительно, внутри здания могут взрываться бочонки с краской и другими легковоспламеняющимися материалами.

На месте работают экстренные службы, официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара на рынке "Тополек" в ТиНАО, произошедшем вечером 24 мая. Для тушения задействовали два вертолета Московского авиационного центра.

К тушению также привлекали 47 специалистов и 16 единиц спецтехники. Прокуратура Москвы осуществляет надзор за выяснением причин произошедшего пожара.