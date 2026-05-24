Дерзкая кража в Норвегии: с завода вывезли 18 тонн лосося

В Норвегии неизвестные похитили 18 тонн лосося с рыбоперерабатывающего предприятия 1814 Salmon. Стоимость украденной продукции оценивается примерно в 150 тысяч долларов, сообщает газета VG.

Инцидент произошел на заводе в коммуне Эйдсволл на юге страны. Управляющий предприятием Альфа Геран Кнутсен рассказал, что пропажу удалось быстро установить благодаря камерам наблюдения.

По его словам, объем похищенного оказался настолько большим, что организаторы кражи явно действовали подготовленно. Кнутсен также предположил, что злоумышленник хорошо ориентировался в работе предприятия.

Представитель полиции Кристиан Нордбю сообщил, что правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер и возбудили новое дело. Он отметил, что для перевозки такого количества продукции преступникам потребовался подходящий транспорт.

Позднее местный телеканал передал, что часть похищенного лосося нашли в полуприцепе, который ранее также был заявлен как украденный. В полицию поступила информация о пропаже двух полуприцепов в ночь на субботу.

После сигнала от местной жительницы патруль обнаружил один из них, соединенный с тягачом. Как выяснили полицейские, на транспортном средстве были установлены поддельные номера. Внутри полуприцепа находился лосось, связанный с кражей на заводе.

По данным телеканала, в кабине тягача спал мужчина из Восточной Европы. Его задержали. Владельцев похищенного груза и транспорта уведомили о случившемся.

Норвежская полиция продолжает расследование и проверяет возможную связь между кражей рыбы и угоном грузовых полуприцепов, использованных для вывоза продукции с предприятия.