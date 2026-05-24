Подросток погиб в российском городе из-за спора

В Омске спустя восемь дней поисков нашли тело 16-летнего подростка, утонувшего в Иртыше. Он прыгнул с пирса на спор в запрещённом для купания месте. Об этом 24 мая сообщили в региональном СК.

Трагедия произошла 16 мая в районе улицы Нефтебаза. Подросток нырнул в воду на глазах у друзей, но обратно не выплыл. Сразу начались поиски, однако тело обнаружили только сегодня.

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке обнаружено тело утонувшего", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.