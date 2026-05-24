В Чечне нашли пропавших после схода лавины

В Чечне два человека, пропавшие в результате схода лавины в пограничной зоне Итум-Калинского района республики, обнаружены. Один из них погиб, сообщил ТАСС глава района Альберт Рабуев.

"Благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу. Его жизнь в безопасности, угрозы его здоровью устранены", - отметил он.

По его словам, поисково-спасательные работы велись в течение последних двух дней в районе схода лавины в Терлойском сельском поселении, селе Малхиста и хуторе Терти.

"Все усилия по спасению были организованы по поручению нашего главы республики с применением всей необходимой техники и сил", - добавил он.

Ранее сообщалось, что два человека пропали без вести в результате схода лавины в пограничной зоне горного Итум-Калинского района Чечни. Они занимались очищением дороги.