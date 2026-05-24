Отец облитой кислотой россиянки рассказал о темном прошлом экс-военного

Отец 26-летней девушки, которую бывший военный облил кислотой в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщил, что нападавший ранее уже имел судимости по нескольким статьям. По его словам, мужчина участвовал в СВО и имел серьёзный криминальный опыт.

Отец пострадавшей рассказал, что покушение на убийство смягчили на причинение тяжких телесных повреждений. Также были статьи за хранение оружия и мошенничество. Его осудили, но он ушёл на СВО.

Также он отметил, что его дочь рассталась с экс-военным ещё в прошлом году, однако тот не смирился и начал её преследовать.

Работавшая визажистом девушка неоднократно меняла аккаунты, но сталкер всё равно находил её и угрожал.

Однажды он выложил у квартиры чётное количество роз.

По словам отца, в тот роковой день он ворвался в подъезд, когда девушка выходила на работу, и напал на неё: изрезал ножом, выстрелил в колено из сигнального пистолета и облил кислотой.

Ранее стало известно, что после происшествия мужчина оставлял циничные комментарии в социальных сетях под постами, посвящёнными его действиям.