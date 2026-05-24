Baza: 14-летняя школьница не вернулась домой после уроков в Обнинске

В Обнинске Калужской области 14-летняя девушка Анна Доброскина в четверг, 21 мая, ушла в школу и до сих пор не вернулась домой. Последний раз ее видели на камерах около полуночи в тот же день — на трассе в районе Белоусово, где живут бабушка и дедушка школьницы. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила Baza.

При этом родственники девушки заявили, что она не заходила к ним.

— Друзья изначально думали, что Анна могла поехать к своему другу — но ее и там не оказалось. Родители не понимают, куда она могла направиться, — говорится в сообщении.

На данный момент следователи возбудил уголовное дело по статье об убийстве, передает Telegram-канал.

