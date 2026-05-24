Пожар на рынке в ТиНАО локализован на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«Принятыми мерами в 18:43 пожар локализован на площади 1,5 тыс. кв. м», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало о пожаре по адресу: НАО, Проектируемый проезд №134, рынок «Тополек». Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м, пожару присвоен повышенный второй ранг сложности.