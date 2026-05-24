Врач в Индии изнасиловал пациентку в операционной, выгнав медсестру

Врач частной клиники в Индии изнасиловал 20-летнюю пациентку прямо в операционной. Он вколол ей успокоительное и выгнал из помещения сестру пострадавшей и медсестру. Об этом пишет The Times of India.

Девушка поступила в больницу 19 мая с повторными эпилептическими приступами. Два дня спустя у неё возникли проблемы с дыханием. 30-летний доктор Виджай Кумар Гири отвёз пациентку в операционную якобы для подачи кислорода. Её старшая сестра и медсестра сначала находились рядом, но через несколько минут врач попросил обеих выйти.

По словам отца пострадавшей, доктор ввёл девушке анестетик через капельницу, после чего она потеряла сознание. Придя в себя, пациентка выбежала из операционной в слезах и заявила, что её изнасиловали. Девушка из-за болезни несколько лет не ходила в школу и сейчас учится в 12-м классе.

Полиция возбудила дело об изнасиловании. Больницу опечатали, лицензию врача приостановили. Заместитель главного министра штата Браджеш Патхак пообещал преступнику жёсткое наказание.