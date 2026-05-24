В Петроградском районе куски фасада рухнули на тротуар у пешеходного перехода

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение элементов фасада многоквартирного дома. Инцидент зафиксирован у дома №17 по улице Подрезова. Крупные куски облицовки упали прямо на тротуар. Об этом сообщает телеграм-канал "ДТП и ЧП Петербург/СПБ".

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Рядом находится переход, обломки фасада разной величины оказались разбросаны по пешеходной зоне.

В жилищно-коммунальной службе причиной обрушения назвали сильный ветер. По версии коммунальщиков, не выдержала удерживающая сетка, которая должна была предотвращать падение фрагментов фасада.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. Территория вокруг дома оцеплена, ведётся уборка обломков. Специалистам предстоит оценить состояние всего фасада здания и принять решение о необходимости проведения срочных ремонтных работ, чтобы исключить повторение подобной ситуации.