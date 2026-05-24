В Таиланде арестовали троих россиян

Полиция Таиланда арестовала троих россиян на острове Пханган по подозрению в ведении незаконного бизнеса. Об этом сообщила газета Daily News.

По информации издания, провинциальный суд острова Самуи выдал ордера на арест 21 иностранца, которые, по мнению правоохранительных органов, могли вести бизнес с использованием таиландских подставных лиц на Пхангане. В списке взятых под стражу иностранцев также значатся граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции. Полицейские изъяли на экспертизу 38 документов о праве собственности на землю общей оценочной стоимостью 200 млн батов ($6 млн).

Использование иностранцами подставных лиц, номинальных акционеров или директоров компаний в лице граждан Таиланда, для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом влечет за собой уголовную ответственность. Закон об иностранном бизнесе запрещает иностранцам владеть долей в компаниях, которая превышает 49%. Это касается многих сфер деятельности, в том числе туризма, недвижимости, торговли и услуг. Привлечение граждан Таиланда для фиктивного участия в оставшемся 51% является преступлением. Власти королевства периодически проводят рейды в популярных туристических локациях для борьбы с этой практикой. Нарушителям грозит принудительное закрытие компании, штраф от 100 тыс. до 1 млн батов (от $3 до $30 тыс.) или лишение свободы на срок до трех лет.