На кабриолет устроившего ДТП в центре Нижнего Новгорода наложат арест

Арест будет наложен на кабриолет Mercedes-Benz, на котором 21-летний водитель устроил ДТП в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В отношении злостного нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело по статье 267.1 Уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). На автомобиль 21-летнего фигуранта, ранее изъятый госавтоинспекторами в рамках административного расследования, будет наложен арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодому человеку может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.

"Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения молодого человека с целью доставления его в следственные органы", - сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщали, что водитель кабриолета Mercedes-Benz устроил ДТП с двумя другими машинами в центре Нижнего Новгорода, на Похвалинском съезде.

В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. При проверке водителя по базам МВД установлено, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. В местных Telegram-каналах утверждается, что ДТП устроил сын скончавшегося в 2024 году гендиректора группы компаний "Луидор". По данным открытых источников, ГК "Луидор" - это многопрофильный холдинг, который занимается продажами, обслуживанием и доработкой автомобилей, производством спецтехники и металлоизделий.