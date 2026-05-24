Жительница Подмосковья умерла, подавившись шашлыком

63-летняя женщина подавилась шашлыком и умерла в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в Telegram-канале «112».

По данным авторов публикации, несчастный случай произошел в деревне Кикено в частном доме. Женщина ела мясо и подавилась. После этого она начала хрипеть и потеряла сознание.

— Приехавшие медики не смогли спасти женщину — она скончалась, — сказано в сообщении.

21 мая стало известно, что Елизавета Якунинских, молодой ветеринарный врач из Тольятти, скончалась спустя девять месяцев после инцидента, произошедшего в августе 2025 года. Она случайно подавилась кусочком яблока, находясь в Санкт-Петербурге. После этого у нее остановилось дыхание и сердцебиение на 25 минут, позже ее ввели в искусственную кому.