Облившего россиянку кислотой задержали

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который напал на свою бывшую девушку и облил ее кислотой. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

По ее словам, нападение произошло вечером 23 мая в квартире одного из домов на Железноводской улице.

— По предварительным данным, в ходе конфликта мужчина облил потерпевшую кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся, — рассказала представитель ведомства.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, а задержанного — в отдел полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, написала Волк в своем канале в мессенджере МАКС.

Молодой человек пришел к бывшей партнерше с пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой, чтобы отомстить ей из ревности. Он вылил химикаты на ее голову, лицо, шею и руки, а также нанес несколько ударов ножом. Соседка пострадавшей пыталась остановить мужчину, но ей это не удалось.