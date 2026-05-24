Глава СК поручил доложить о ходе дела по факту драки с подростками в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по факту конфликта между двумя подростками и мужчиной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). По данным следствия, в Сергиевом Посаде двое подростков 2008 и 2010 годов рождения, вооруженные ножом и пневматическим пистолетом, спровоцировали конфликт с мужчиной 1992 года рождения и нанесли ему телесные повреждения. В ответ на это мужчина применил травматический пистолет, сделав несколько выстрелов в сторону подростков. Следствием будут оценены действия обеих сторон», – говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Московской области Александру Шмырову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.