Стали известны последние слова погибшей в Старобельске студентки

Студентка из педагогического колледжа Старобельска в Луганской Народной Республике, по которому Вооруженные силы Украины 22 мая нанесли массированный удар БПЛА, за несколько минут до гибели успела отправить видео родным в Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала "Луганск 24".

"Она пишет: "Настя, меня убило". И через минуту уже не отвечала". Во время обстрела Старобельского колледжа Даша Сердюк успела отправить видео своим родным в Петербург. К несчастью, они оказались последними для девушки", - сказано в сообщении.

На видео, размещенном в Telegram-канале, девушка показывает сообщения, полученные ей от погибшей.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей