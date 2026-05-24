После атаки ВСУ на ж/д пути в Курской области загорелся вагон с топливом

RT на русском

Украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути во Льговском районе Курской области, загорелся вагон с топливом.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В целях безопасности из близлежащего населённого пункта местные власти временно отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильём», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее в Смоленской области в результате падения обломков беспилотника загорелся дачный дом.