После атаки ВСУ на ж/д пути в Курской области загорелся вагон с топливом
Украинский беспилотник атаковал железнодорожные пути во Льговском районе Курской области, загорелся вагон с топливом.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет.
«В целях безопасности из близлежащего населённого пункта местные власти временно отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильём», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее в Смоленской области в результате падения обломков беспилотника загорелся дачный дом.