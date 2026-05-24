Возможной причиной исчезновения Ивана Insider назвали криптобизнес

Пропавшего в Москве стримера Ивана Insider могли похитить из-за криптобизнеса, считают его друзья. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на его коллегу — стримера Владимира Братишкина.

По словам Братишкина, похищение является возможной причиной исчезновения Insider, поскольку якобы все знают, что «происходит с теми, кто занимается криптой». Стример отметил, что часто занимающиеся криптовалютой люди оказываются «в подвалах». Он также добавил, что сейчас криптокошельки Ивана отслеживают, чтобы понять, переводил ли он средства куда-то перед пропажей.

Другой приятель пропавшего Алексей Пчелкин рассказал, что информация о пропавшем стримере якобы не может быть озвучена в этот момент и, возможно, Иван Insider сам не хочет, чтобы его нашли. Супруга пропавшего Валерия, в свою очередь, не отвечает на звонки и пропала из соцсетей, заявив, что стримов в ближайшее время не будет.

О пропаже Ивана Insider стало известно 24 мая. Стример собирался улететь в Сербию, но исчез.