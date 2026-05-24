Мужчина поругался с пьяными подростками и открыл стрельбу в Подмосковье

Перепалка с пьяными подростками в Сергиевом Посаде закончилась стрельбой. Мужчина открыл огонь из травматического пистолета после того, как один из парней приставил пневматическую винтовку к его лицу. Обоих подростков госпитализировали с пулевыми ранениями, сообщает "База".

По словам очевидцев, Алексей сидел на лавочке с девушкой, когда к ним подошёл нетрезвый подросток. Его прогнали, но вскоре он вернулся с приятелем, у которого был нож. Мужчина достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в землю, пытаясь их остановить.

Подростки ушли, но вернулись уже с пневматической винтовкой. В ходе новой стычки один из парней ударил Алексея по голове, а второй вплотную наставил ружьё ему в лицо. Мужчина открыл огонь.

Пули попали обоим подросткам в ноги, одному из них — ещё и в живот. Оба госпитализированы. Сам Алексей не пострадал и был доставлен в полицию. Следствие даст оценку действиям каждой из сторон.

