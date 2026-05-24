В ДР Конго второй раз за неделю сожгли центр по лечению Эболы, больные сбежали

Неизвестные подожгли палатки для изоляции больных лихорадкой Эбола в ночь с пятницы на субботу в главном референсном госпитале города Монгвалу, расположенного в 85 километрах к северу от Бунии провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в воскресенье сообщила местная радиостанция Okapi.

По словам директора больницы Ричарда Локуди, в результате поджога из изолятора сбежали 13 пациентов с подозрением на Эболу. Это создает серьезную опасность быстрого распространения инфекции среди местного населения. Полиция начала расследование для установления личности поджигателей и поиска сбежавших больных.

Это уже второй подобный инцидент за несколько дней. Тремя днями ранее в городе Рвампара, на юго-западной окраине Бунии, разгневанные молодые люди подожгли две медицинские палатки, предоставленные организацией Альянса за международную медицинскую помощь (ALIMA). Они требовали выдать семье тело молодого человека, умершего от Эболы, чтобы провести традиционные похороны. Родственники попытались силой забрать тело, что привело к пожару. В момент возгорания в палатках находились шесть пациентов с подтвержденной Эболой. К счастью, никто не пострадал - больных оперативно перевели в другие помещения.

Местные активисты гражданского общества призывают власти провинции усилить разъяснительную работу среди населения, поскольку многие жители до сих пор сомневаются в реальности эпидемии. Эксперты подчеркивают, что тела умерших от Эболы остаются высоко заразными и требуют строго контролируемого захоронения для предотвращения дальнейшего распространения вируса.