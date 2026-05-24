Стример Иван Insider исчез в Москве

Стример Иван Insider пропал в Москве. Он не выходит на связь уже неделю. Родные и друзья ведут поиски, пишет 112 со ссылкой на его близких.

По их словам, с 18 мая мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения. В тот день он отправился на встречу, после которой должен был улететь в Сербию, но исчез. Никаких вестей от него с тех пор не поступало.

Insider ведёт стримы с 2017 года. На его каналы подписаны десятки тысяч человек.

Друзья просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Ивана, связаться с ними или обратиться в полицию.