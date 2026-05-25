Артист Мариинки рассказал, зачем стрелял в ребенка

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который выстрелил в 11-летнего саксофониста из пневматического пистолета. По словам подозреваемого, он хотел просто напугать мальчика, который, как ему показалось, мешал спать. Выстрел был один, злого умысла, по его словам, не было, вину он признал.

Задержанным оказался артист миманса Мариинского театра. Мальчику оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, обвинение уже предъявлено. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения для подозреваемого.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, жители города обсуждают поступок в социальных сетях. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.