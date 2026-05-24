В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в 11-летнего уличного музыканта

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который выстрелил в 11-летнего саксофониста в Минском переулке, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что задержание провели ее коллеги из Адмиралтейского района. По ее словам, в субботу, 23 мая, в дежурную часть позвонил прохожий, который сообщил о том, что в ребенка выстрелил неизвестный.

На место прибыли полицейские. Они установили, что мальчик играл на улице на саксофоне, однако это не понравилось живущему в соседнем доме 38-летнему мужчине. Он принял решение "наказать" юного музыканта, поэтому выстрелил в мальчика из пневматического оружия из окна своей квартиры.

Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу добавили, что инцидент произошел недалеко от Мариинского театра. В настоящий момент фигуранту дела предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Омской области 47-летняя женщина случайно выстрелила из пневматической винтовки в своего 50-летнего соседа. Инцидент произошел во дворе жилого дома. Женщина решила попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам из винтовки сожителя. Внезапно из-за кустов вышел пьяный сосед, которого она не заметила и случайно ранила. Пуля попала мужчине в живот.