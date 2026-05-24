В Австралии мужчина на лодке погиб после нападения акулы

Мужчина погиб после нападения акулы в северо-восточном австралийском штате Квинсленд, сообщили местные власти в воскресенье. Инцидент произошел у песчаной отмели Кеннеди, говорится в заявлении полиции Квинсленда.

Как сообщили AFP в полиции, экстренные службы были вызваны на место происшествия в Халл-Ривер-Хедс около полудня воскресенья. Известно, что мужчина плыл к берегу на лодке, когда на него напала акула.

Место происшествия расположено в 160 километрах к югу от оживленного туристического города Кэрнс, недалеко от Большого Барьерного рифа.

Ранее, на прошлой неделе, похожая трагедия произошла в Западной Австралии.