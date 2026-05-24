Обстоятельства смерти мэра Нальчика Ахохова проверяет СК

Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку обстоятельств смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Организована процессуальная проверка по факту смерти главы местной администрации городского округа Нальчик — мэра города Таймураза Борисовича Ахохова», — говорится в сообщении ведомства.

О смерти Таймураза Ахохова стало известно 24 мая. В администрации главы Кабардино-Балкарии сообщили, что он скончался на 55-м году жизни. Похороны мэра пройдут в понедельник.

Ахохов ранее работал в федеральных правоохранительных и налоговых органах, занимал должность заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарии, а также возглавлял управление Федерального казначейства по республике.

С 2016 года он занимал пост заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии, позже стал первым вице-премьером региона. Весной 2018 года Таймураз Ахохов был назначен исполняющим обязанности главы администрации Нальчика, а спустя несколько месяцев официально возглавил город.

Причины смерти мэра пока официально не раскрываются.