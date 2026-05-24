Мужчина выстрелил в 11-летнего уличного музыканта в Петербурге

. Правоохранители задержали мужчину, который выстрелил в 11-летнего саксофониста в Минском переулке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"Мои коллеги из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего музыканта", - говорится в сообщении.

По словам Волк, 23 мая в дежурную часть позвонил прохожий и сообщил, что у дома номер 1 в Минском переулке неизвестный выстрелил в ребенка.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив "наказать" уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия", - рассказала она.

Ребенок госпитализирован. По факту случившегося возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).