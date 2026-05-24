Выросло число жертв при подрыве поезда в Пакистане

Число погибших при подрыве поезда в городе Кветта на юго-западе Пакистана достигло 23, более 70 человек пострадали, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица.

«Террорист-смертник взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль рядом с железнодорожными путями, когда в воскресенье пассажирский поезд проезжал через город Кветта на юго-западе Пакистана. Погибли по меньшей мере 23 человека, более 70 получили ранения», — говорится в материале.

Уточняется, что после взрыва два вагона перевернулись и загорелись.

Ранее сообщалось, что не менее 16 человек погибло при подрыве поезда в Пакистане.