Усольцевы не заблудились: Стала известна "критическая ошибка семьи"

Последние данные показали, что Усольцевы "не заблудились, они могли пойти по навигатору, который повел их в пропасть". Об этом пишет aif.ru, отмечая, что проведен анализ сотен гигабайтов данных о деле Усольцевых из открытых источников. При этом использовались алгоритмы ИИ. Результаты заставили по-новому взглянуть на "белые пятна".

Сообщается, что участок в районе урочища Буратинка представляет собой зону со сложным наложением текстур - в этом квадрате наблюдается феномен так называемого "визуального сглаживания".

Такое может быть, когда "алгоритм интерполяции данных при переходе от одного спутникового снимка к другому ошибочно интерпретирует каменные осыпи (или курумники) как сплошные пологие поверхности", отмечает издание.

То есть, местность на экране того же смартфона, например, представляется вполне проходимой. На деле же она скрывает глубокие расщелины между валунами. Сверху они присыпаны снегом или завалены ветками.

Кроме того, при низком заряде устройства или работе в офлайн-режиме ошибка на карте грозит "превратить" безопасную тропу в обрыв - погрешность GPS-позиционирования может возрастать до 50 метров. На экране гаджета это отображается как продолжение пути.

Автор расследования полагает, что навигатор завел семью в ловушку. Это объясняет тот факт, что за восемь месяцев ни один дрон не обнаружил ярких пятен одежды. Люди, как предполагается, могут находиться в "вертикальном плену" ниже уровня земли.

Отметим также, что пятеро спасателей выехали в район исчезновения семьи Усольцевых - прочесываются (по заявке следователей) определенные участки местности в окрестностях деревни Кутурчин.