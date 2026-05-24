В российском регионе из-за атаки БПЛА на инфраструктуру возник пожар

Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру во Владимирской области, из-за чего возник пожар. Об этом сообщил глава российского региона Александр Авдеев в канале на платформе «Макс».

«Этой ночью вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе. Это стало причиной пожара», — отметил губернатор.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Он уточнил, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать промышленное предприятие в Пермском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов.