Спасатели возобновили активные поиски загадочно исчезнувшей семьи Усольцевых

Спасатели возобновили поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Специалисты добровольческого отряда "ЛизаАлерт" сделали свыше 13 тысяч аэрофотоснимков во время совместных поисков со спасателями и сотрудниками Следственного комитета (СК) России, сообщила журналистам РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

23 мая спасатели снова отправились на место исчезновения семейства в районе Кутурчина Манско-Уярского округа. В поисках задействовали пять человек и четыре единицы техники. Накануне к операции присоединились следователи и добровольцы "ЛизыАлерт".

Как уточняется, на месте работает автономная группа поисковиков. Она состоит из координатора, связиста, оператора БПЛА, аналитика и картографа.

«Группа делает фотосъемку с воздуха, обследуя территорию... Общий трек полетов за два дня порядка 337 километров, 13533 фото сделано», — добавила Чооду.

Ранее портал NGS24.RU писал, что машину с дронами подключат к поискам пропавших в Красноярском крае Усольцевых. Сейчас спасатели ждут схода снега. После этого у них появится возможность обследовать каменные скальные образования на высоте.