Раскрыта личность открывшего стрельбу у Белого дома

Стало известно имя мужчины, который открыл стрельбу рядом с Белым домом. По данным Fox News, им оказался 21-летний Насир Бест.

Телеканал уточняет, что ранее у мужчины были психические проблемы. «Подозреваемый [в стрельбе] имел историю с проблемами с психическим здоровьем», — говорится в материале. Уточняется, что правоохранители ранили его ответным огнем. В больнице мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента возле Белого дома в Вашингтоне. Журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что было слышно около 20-30 выстрелов возле Белого дома.