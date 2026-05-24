Много выстрелов и один погибший: Что известно о ЧП возле Белого дома

Вечером 23 мая у Белого дома прозвучали выстрелы. Огонь открыл мужчина с пистолетом в руках. Сотрудники Секретной службы США ответили на акт агрессии. Злоумышленник был ранен и доставлен в больницу, где позже скончался.

Журналисты в панике. Обстановка у Белого дома

Первыми о выстрелах в районе американской администрации сообщили журналисты, находившиеся в момент ЧП на территории Белого дома.

Журналист портала DC News Now Крис Флэнэган рассказал о примерно 30 выстрелах неподалеку от северной лужайки Белого дома.

Затем сотрудников СМИ попросили зайти в помещение для брифингов.

Территорию Белого дома оцепили, был введен режим изоляции.

Действия силовиков

В центр Вашингтона были стянуты отряды Нацгвардии. Ближайшие к месту ЧП улицы перекрыли. Появились кордоны полиции, которые не пускали ни автомобили, ни пешеходов.

По данным телеканала Fox News, стрелявший не смог проникнуть на охраняемую территорию. Он произвел не менее трех выстрелов по сотрудникам правоохранительных органов у одного из КПП рядом с Белым домом, после чего Секретная служба США открыла огонь по нему.

Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии, информирует CBS. Позднее газета The Wall Street Journal сообщила о смерти нападавшего.

Что с Трампом

Во время стрельбы президент США Дональд Трамп находился в здании своей резиденции, сообщает PBS. Глава государства не пострадал, уточняет Fox News.

Похожие инциденты

Стоит напомнить о стрельбе 25 апреля на приеме с участием американского лидера и сотрудников СМИ. Никто из представителей Белого дома не пострадал. Стрелявший был задержан. Трамп допустил, что мог быть целью нападавшего.

13 июля 2024 года во время избирательной кампании в городе Батлер 20-летний Томас Мэттью Крукс произвел несколько выстрелов в находившегося на сцене Дональда Трампа. Одна из пуль задела ухо политика. Злоумышленник был ликвидирован.