Виновник стрельбы возле Белого дома умер в больнице

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома умер в больнице. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на Секретную службу США. В ведомстве отметили, что 23 мая после 18:00 "некий человек подошел к КПП Секретной службы". По мере приближения злоумышленник достал оружие из сумки и стал стрелять в дежурных офицеров".

"Полицейские открыли ответный огонь, ранив подозреваемого, которого доставили в местную больницу, где позже он скончался", - сказали в Секретной службе.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин сообщила, что у Белого дома произошла стрельба. К Белому дому были стянуты отряды национальной гвардии. В начале мая недалеко от Белого дома тоже произошла стрельба.

Тогда здание оцепили, а находившихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтону.