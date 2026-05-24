На севере, западе и в центре Украины произошли взрывы

Взрывы произошли на севере, западе и в центре Украины. Об этом сообщает "Общественное. Новости". Издание уточняет, что взрывы прогремели в Сумах, Хмельницкой области и Черкассах.

До этого три серии хлопков были слышны в Киеве. По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории республики объявлена воздушная тревога. Накануне президент республики Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от западных партнеров о подготовке РФ удара с применением ракеты "Орешник". Политик отметил, что Киев проверяет информацию, полученную из США и стран Европы.

Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями. Посольство США в Киеве тоже выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Оно распространяется на всю территорию Украины.