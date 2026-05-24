Секретная служба нейтрализовала мужчину, стрелявшего в сторону Белого дома

Секретная служба США ликвидировала мужчину, открывшего огонь рядом с Белым домом в Вашингтоне. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, неизвестный держал в руках пистолет и трижды выстрелил из него в сторону Белого дома.

"Сотрудники секретной службы США открыли ответный огонь. Мы не знаем, сколько выстрелов сделали они, и, по всей видимости, они нейтрализовали", - говорится в сообщении Fox News.

Ранее о стрельбе возле американской администрации сообщали сотрудники СМИ, работавшие в момент ЧП в Белом доме.

Как утверждает журналистка NBC Джули Циркин , она слышала "много выстрелов" - не менее 20.

"Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов", - уточнилауточнила сотрудница ABC News Селина Ван.

Полиция оцепила район рядом с администрацией президента США.

В частности, полностью было перекрыто движение на 17-й улице в центре Вашингтоне.

На перекрестках появились кордоны полиции, пешеходов также не пускали в район, где появился злоумышленник.

К месту стрельбы были стянуты отряды национальной гвардии, передает РИА Новости.

Они вместе с полицейскими патрулируют улицы в столице США.