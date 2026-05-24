Подозреваемый в стрельбе у Белого дома открыл огонь у КПП

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американских силовых ведомств, человек, подозреваемый в стрельбе у Белого дома, приблизился к контрольно-пропускному пункту, расположенному рядом с комплексом правительственных зданий, после чего открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Согласно данным агентства, нападавший был нейтрализован и впоследствии доставлен в больницу. При этом, как уточнил источник Reuters, никто из представителей полиции или других силовых структур в результате инцидента не пострадал.

Напомним, согласно информации, распространенной изданием PBS, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пострадал и находится в безопасности после инцидента со стрельбой, произошедшей неподалеку от Белого дома.

Ранее сообщалось, что полиция оцепила район у Белого дома после стрельбы.