У Белого дома сняли режим изоляции

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Режим изоляции, введенный после стрельбы у Белого дома, был снят приблизительно в 19:00 по местному времени (02:00 мск). Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным телеканала, ограничения были отменены после завершения операции правоохранительных органов в районе Белого дома.

Ранее Fox News сообщил, что вооруженный человек открыл огонь возле Белого дома. Сотрудники Секретной службы США открыли ответный огонь и нейтрализовали стрелявшего. По данным телеканала, в ходе инцидента также пострадал случайный прохожий.