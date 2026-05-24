Подозреваемый в стрельбе у Белого дома доставлен в больницу

Подозреваемый в стрельбе возле Белого дома получил ранения и был госпитализирован.

Об этом сообщило издание CBS News.

По информации правоохранителей, нападавший был ранен в ходе инцидента и доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

«Двое пострадавших, подозреваемый и, возможно, случайный прохожий, были доставлены в местную больницу», — говорится в публикации агентства.

Ранее снаружи Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.