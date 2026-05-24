Полиция оцепила район у Белого дома после стрельбы

Как передает корреспондент РИА Новости, работающий на месте происшествия, правоохранительные органы в Вашингтоне оцепили район, прилегающий к Белому дому, после того как у администрации президента США Дональда Трампа произошла стрельба.

Многочисленные наряды полиции полностью перекрыли движение транспорта на 17-й улице в центре американской столицы, где, по данным средств массовой информации, и раздались выстрелы. На всех перекрестках этой улицы выставлены полицейские кордоны из автомобилей.

Кроме того, для пешеходов также закрыт проход в направлении места, где произошел инцидент.

Ранее журналисты ABC и NBC сообщили о выстрелах возле Белого дома.