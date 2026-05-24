Трамп во время стрельбы находился в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время стрельбы в районе Белого дома находился в резиденции. Об этом в соцсети X сообщил журналист портала DC News Now Крис Флэнэган.

"Мы переведены в режим изоляции. Президент Трамп находится в Белом доме", - написал он.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин сообщила, что у Белого дома раздались выстрелы. Отмечается, что выстрелов было несколько. 25 апреля стрельба произошла в Вашингтоне во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп.

Вооруженный мужчина попытался проникнуть в помещение и начал стрелять, в результате чего был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, президент не пострадал.