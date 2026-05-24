Журналисты сообщили о выстрелах возле Белого дома

Снаружи Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.

Корреспондентка ABC News Селина Ван написала, что, находясь в здании, услышала много выстрелов. После этого представителям прессы приказали бежать в зал для брифингов.

«Когда мы были в Белом доме, было слышно много выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов», — написала Ван.

Журналистка NBC Джули Циркин подтвердила эти сведения и уточнила количество услышанных выстрелов.

«Снаружи Белого дома были слышны выстрелы. Примерно 20-30», — добавила она.

