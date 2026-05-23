Названо имя бизнесмена, избившего дочь в Балашихе

Житель Балашихи, избивший дочь в лифте многоквартирного дома, принес извинения на фоне общественного резонанса, сообщили "РГ" представители общественных организаций города.

Как нам стало известно, 42-летний Дмитрий К. назвал свое поведение "дичью" после "профилактической беседы" с представителями землячества.

Жители улицы Бояринова, где произошел скандальный инцидент, быстро узнали своего соседа. Причем многие даже не подозревали, что Дмитрий мог так себя повести - он многим казался уравновешенным.

По нашим данным, Дмитрий К. родился в Волгоградской области и там же пытался развивать бизнес в сфере грузоперевозок. Однако молодое предприятие продержалось на рынке лишь около года. Потом Дмитрий переехал в Подмосковье. По одной из версий, мужчина недавно поссорился с женой, и это могло спровоцировать вспышку агрессии.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на дочь в лифте после ночной ссоры во дворе. Записи камер в лифте быстро стали достоянием общественности. Возмущение горожан было настолько велико, что люди собрали инициативную группу и обратились в полицию, а скандальные кадры отправили в городские паблики.

По этому факту местное подразделение СК возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ "Истязание'".