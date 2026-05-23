Два человека пострадали при атаке дроном ВСУ центра Луганска

Два человека пострадали в результате атаки беспилотником ВСУ центра Луганска.

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что инцидент произошел в самом центре города, где всегда многолюдно, а также находятся популярные заведения. Пасечник выразил уверенность в том, что украинские боевики и киевский режим понесут заслуженное наказание за последние преступления.

Напомним, накануне четыре беспилотника ВСУ атаковали общежитие педагогического колледжа в Старобельске. В результате удара 18 человек погибли, 60 пострадали и три могут оставаться под завалами здания.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и поручил Минобороны РФ подготовить предложения по ответу.