Крупный град оставил без электричества несколько районов в российском регионе

В Нижегородской области из-за града несколько районов остались без электричества.

«Жители Дзержинска и Володарска делятся своим «уловом» после стихии — собирают град в тазики, измеряют его рулеткой и сравнивают размеры с пятирублевой монетой. Тем временем автовладельцы подсчитывают, во сколько им обойдутся последствия непогоды. Град оставил множество вмятин на машинах и разбил лобовые стекла», — сказано в посте.

Как уточняется, большая часть заявок поступила из Володарска. Также из-за непогоды без электричества остались частные дома в нескольких районах Володарского округа. Сейчас энергетики пытаются восстановить электроснабжение.

В пресс-службе регионального МЧС жителей предупредили о сильных дождях, в том числе ночью воскресенья, 24 мая.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в конце мая в Московской области задержится прохладная погода, причем даже в начале июня жара не вернется. Что касается прогнозов о надвигающемся смерче, то они вряд ли оправдаются, хотя ветер в ближайшие дни действительно может увеличиться до критической скорости.